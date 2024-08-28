Гарсия выступила с большим обращением по поводу оскорблений игроков из-за ставок

Французская теннисистка Каролин Гарсия выступила с большим обращением по поводу оскорбительных сообщений в социальных сетях.

«Тебе стоит подумать над тем, чтобы убить себя. Клоун должен выступать в цирке. Надеюсь, что твоя мама скоро умрёт.

Это только несколько сообщений, которые я получила в последнее время после проигрыша нескольких матчей. Их сотни. Они всё ещё причиняют боль, потому что в конце концов я просто обычная девушка, которая очень много работает и старается изо всех сил, в 30 лет у меня есть инструменты для защиты от этой ненависти. Но всё равно это ненормально.

Социальные сети этого не предотвращают, несмотря на то, что искусственный находится на очень продвинутом уровне. Турниры сотрудничают с букмекерскими конторами, которые продолжают привлекать новых людей к нездоровым ставкам. Времена, когда бренды сигарет спонсировали спорт, давно прошли. Тем не менее, здесь мы продвигаем букмекерские конторы, которые активно разрушают жизнь некоторых людей. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что их следует запретить, поскольку люди вольны делать со своими деньгами все, что захотят. Но, может быть, не следует их продвигать. Кроме того, если кто-то решит сказать мне это публично, у него могут возникнуть юридические проблемы. Так почему же в сети мы вольны делать все, что угодно? Разве мы не должны пересмотреть анонимность в сети?

Знаю, что те, кто пишет эти ужасные сообщения, не изменятся из-за этого. Но, может быть, вы, в следующий раз, когда увидите пост спортсмена, певца или любого другого человека, который потерпел неудачу или проиграл, вспомните, что он или она тоже человек, который старается изо всех сил в жизни", — написала Гарсия на своей странице в соцсетях