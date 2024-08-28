«Посмотрим, буду ли я жив через две недели». Алькарас — о борьбе за титул на US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался по поводу борьбы за победу на US Open-2024.

Репортёр: «Если вы выиграете US Open, то только вы, Рафа Надаль и Род Лейвер когда-либо выигрывали Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и US Open в один и тот же календарный год. Начинаешь ли ты задумываться о таких вещах?»

Алькарас: «Ну, после этого интервью я собираюсь очистить свой разум и попытаться притвориться, что никогда не слышал этого. Очевидно, что это будет большим достижением, если я сделаю это. Но у меня впереди шесть матчей. Каждый раунд против более сильного соперника. Это будет сложно. «Шлем» длится 2 недели. Оставаться на 100% сосредоточенным каждый день очень сложно. Поэтому я стараюсь каждый день думать о том, чтобы просто пытаться чувствовать себя лучше с каждым днем на тренировках и в матчах. Посмотрим, буду ли я ещё жив через 2 недели».