Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Кис — первая американка со времён Серены с 60 победами на хардовых «Шлемах»

Мэдисон Кис — первая американка со времён Серены с 60 победами на хардовых «Шлемах»
Комментарии

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис стала первой представительницей своей страны со времён Серены Уильямс, которой удалось одержать 60 побед на хардовых турнирах «Большого шлема». Сегодня, 28 августа, 29-летняя Киз обыграла австралийку Майю Джойнт (6:4, 6:0) и вышла в третий круг US Open — 2024.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 19:15 МСК
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Майя Джойнт
135
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

23-кратная победительница «Шлемов» Серена Уильямс достигла отметки в 60 побед на хардовых «Шлемах» (Australian Open и US Open) в 2006 году. Отметим, что Кис выходила в финал Открытого чемпионата США в 2017 году.

В третьем круге Мэдисон Кис сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (33-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Эрика взяла сет на US Open — 2024 у олимпийской чемпионки! Также играет Рублёв. LIVE!
Live
Эрика взяла сет на US Open — 2024 у олимпийской чемпионки! Также играет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android