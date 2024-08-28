Мэдисон Кис — первая американка со времён Серены с 60 победами на хардовых «Шлемах»

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис стала первой представительницей своей страны со времён Серены Уильямс, которой удалось одержать 60 побед на хардовых турнирах «Большого шлема». Сегодня, 28 августа, 29-летняя Киз обыграла австралийку Майю Джойнт (6:4, 6:0) и вышла в третий круг US Open — 2024.

23-кратная победительница «Шлемов» Серена Уильямс достигла отметки в 60 побед на хардовых «Шлемах» (Australian Open и US Open) в 2006 году. Отметим, что Кис выходила в финал Открытого чемпионата США в 2017 году.

В третьем круге Мэдисон Кис сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (33-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.