«Не могла ходить без боли». Осака объяснила, почему заплакала после победы на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась, почему крайне эмоционально отпраздновала победу в первом круге US Open — 2024. Напомним, Наоми обыграла Елену Остапенко (6:3, 6:2).

«Меня спрашивают, почему я была такая эмоциональная вчера. Честно, даже не учитывая возвращение после беременности, а также то, что Нью-Йорк — это мой дом, вот такая я была год назад. Я просто не могла ходить без боли и не знала, смогу ли когда-нибудь играть при высокой интенсивности. Поэтому да, этот спорт значит для меня очень многое», — написала Осака, прикрепив фотографию от 5 сентября 2023 года.

Фото: Соцсети Осаки

Во втором круге US Open-2024 Наоми Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой.