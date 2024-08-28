«Не могла ходить без боли». Осака объяснила, почему заплакала после победы на US Open
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась, почему крайне эмоционально отпраздновала победу в первом круге US Open — 2024. Напомним, Наоми обыграла Елену Остапенко (6:3, 6:2).
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
10
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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88
Наоми Осака
Н. Осака
«Меня спрашивают, почему я была такая эмоциональная вчера. Честно, даже не учитывая возвращение после беременности, а также то, что Нью-Йорк — это мой дом, вот такая я была год назад. Я просто не могла ходить без боли и не знала, смогу ли когда-нибудь играть при высокой интенсивности. Поэтому да, этот спорт значит для меня очень многое», — написала Осака, прикрепив фотографию от 5 сентября 2023 года.
Фото: Соцсети Осаки
Во втором круге US Open-2024 Наоми Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
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