Эрика Андреева — Чжэн Циньвэнь: россиянка выиграла первый сет во втором круге US Open
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Сегодня, 28 августа, продолжется турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встречаются 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Российская теннисистка неожиданно выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3).
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:15 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
2-й сет
0 : 1
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75
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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