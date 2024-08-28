Эрика Андреева — Чжэн Циньвэнь: россиянка выиграла первый сет во втором круге US Open

Сегодня, 28 августа, продолжется турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встречаются 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Российская теннисистка неожиданно выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.