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Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг US Open в парном разряде

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг US Open в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова успешно стартовали на US Open — 2024 в парном разряде. В первом круге россиянки обыграли 14-х сеяных турнира испанку Кристину Букшу и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10-4).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 20:50 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
К. Букша С. Ифань
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 5 7 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
М. Андреева А. Павлюченкова

Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили 12 подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Букши и Ифань два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с Марией Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисией Паркс (США).

Сетка US Open (пары, ж)
Календарь US Open (пары, ж)
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