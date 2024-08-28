Марин Чилич выиграл матч впервые с 2023 года

Чемпион US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич одержал первую победу за полтора года. В первом круге на турнире серии «челенджер» в Майорке (Испания) 35-летний хорват обыграл испанца Альберто Барросо-Кампоса (346-й номер рейтинга АТР). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время Чилич выполнил десять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В последний раз на уровне АТР Марин побеждал в начале января 2023 года на турнире в Пуне (Индия). Во втором круге Чилич сыграет со своим соотечественником Дуе Айдуковичем.