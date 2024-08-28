Эрика Андреева в трёх сетах уступила олимпийской чемпионке Циньвэнь во 2-м круге US Open
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Олимпийская чемпионка 2024 года, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг US Open — 2024. В матче второго раунда она одолела россиянку Эрику Андрееву (75-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:15 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
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|6
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|1
|2
75
Эрика Андреева
Э. Андреева
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Циньвэнь выполнила 19 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Андреевой два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Чжэн Циньвэнь сыграет с 101-й ракеткой мира немецкой теннисисткой Юле Нимайер. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
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