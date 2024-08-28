Анна Калинская и Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого раунда они одолели китайский дуэт Синьюй Ван/Чжэн Сайсай со счётом 2:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Калинская и Бултер выполнили одну подачу навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван и Сайсай семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Анна Калинская и Кэйти Бултер сыграют с дуэтом Деми Схюрс (Нидерланды) и Луиза Стефани (Бразилия). Эта пара посеяна на турнире под восьмым номером.