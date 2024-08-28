Анна Калинская и Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого раунда они одолели китайский дуэт Синьюй Ван/Чжэн Сайсай со счётом 2:6, 7:5, 6:2.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 21:00 МСК
Кэйти Бултер
Анна Калинская
К. Бултер А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
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|5
|2
Синьюй Ван
Чжэн Сайсай
С. Ван Ч. Сайсай
Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Калинская и Бултер выполнили одну подачу навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван и Сайсай семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Анна Калинская и Кэйти Бултер сыграют с дуэтом Деми Схюрс (Нидерланды) и Луиза Стефани (Бразилия). Эта пара посеяна на турнире под восьмым номером.
Комментарии
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