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Анна Калинская и Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде

Анна Калинская и Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэйти Бултер вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого раунда они одолели китайский дуэт Синьюй Ван/Чжэн Сайсай со счётом 2:6, 7:5, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 21:00 МСК
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
К. Бултер А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 2
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
С. Ван Ч. Сайсай

Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Калинская и Бултер выполнили одну подачу навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван и Сайсай семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Анна Калинская и Кэйти Бултер сыграют с дуэтом Деми Схюрс (Нидерланды) и Луиза Стефани (Бразилия). Эта пара посеяна на турнире под восьмым номером.

Календарь US Open (пары, ж)
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