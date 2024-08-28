Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: россиянин уступает 0:2 по сетам во втором круге US Open
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В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч первого круга Открытого чемпионата США — 2024, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP). Россиянин проиграл второй сет со счётом 5:7. Отметим, что Рублёв имел два сетбола.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
0 : 2
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|5
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|5
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|7
56
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в своём последнем матче 17 августа россиянин уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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