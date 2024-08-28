Чань Хаочин и Вероника Кудерметова успешно стартовали на US Open в парном разряде

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. На старте турнира они обыграли итальянку Элизабетту Коччаретто и датчанку Клару Таусон со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. В рамках встречи Хаочин и Кудерметова выполнили три подачи навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Коччаретто и Таусон два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Чань Хаочин и Вероника Кудерметова сыграют с победительницами матча между россиянками Екатериной Александровой и Анной Блинковой и американками Кармен Корли/Ивана Корли.