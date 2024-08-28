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Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: россиянин легко выиграл 3-й сет во втором круге US Open

Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: россиянин легко выиграл 3-й сет во втором круге US Open
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В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч первого круга Открытого чемпионата США — 2024, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP). Россиянин выиграл третий сет со счётом 6:1.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 4
6 		7 1 2 2
             
Артур Риндеркнеш
56
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в своём последнем матче 17 августа россиянин уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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