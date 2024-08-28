Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024, отыграв пять сетболов в первом сете

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024. Во втором раунде она обыграла британку Хэрриет Дарт (78-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (12:10), 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Костюк выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Дарт ни одного эйса, десять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В первой партии Дарт дважды подавала на сет. На тай-брейке у британки было пять сетболов.
В третьем круге Марта Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США, 13) — Аранча Рус (Нидерланды). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
- 29 августа 2024
-
00:29
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:02
- 28 августа 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:10
-
23:09
-
23:02
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:47
-
21:17
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:38
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:19