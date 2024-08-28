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Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024, отыграв пять сетболов в первом сете

Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024, отыграв пять сетболов в первом сете
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024. Во втором раунде она обыграла британку Хэрриет Дарт (78-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (12:10), 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 22:25 МСК
Хэрриет Дарт
78
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 10 		1
7 12 		6
         
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Костюк выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Дарт ни одного эйса, десять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В первой партии Дарт дважды подавала на сет. На тай-брейке у британки было пять сетболов.

В третьем круге Марта Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США, 13) — Аранча Рус (Нидерланды). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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