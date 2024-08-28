Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024, отыграв пять сетболов в первом сете

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг US Open — 2024. Во втором раунде она обыграла британку Хэрриет Дарт (78-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (12:10), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Костюк выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Дарт ни одного эйса, десять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В первой партии Дарт дважды подавала на сет. На тай-брейке у британки было пять сетболов.

В третьем круге Марта Костюк сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США, 13) — Аранча Рус (Нидерланды). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.