Зверев в трёх сетах обыграл Мюллера во втором круге US Open

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Александром Мюллером — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Зверев сделал 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 12. У Мюллера четыре эйса, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В следующем круге немец встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.