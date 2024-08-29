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Зверев в трёх сетах обыграл Мюллера во втором круге US Open

Зверев в трёх сетах обыграл Мюллера во втором круге US Open
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Александром Мюллером — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:15 МСК
Александр Мюллер
77
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 1
6 		7 7 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Зверев сделал 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 12. У Мюллера четыре эйса, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В следующем круге немец встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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