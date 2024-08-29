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Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг US Open, разгромив Бронцетти

Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг US Open, разгромив Бронцетти
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг US Open. Во втором раунде она не испытала проблем с итальянкой Лючией Бронцетти (76-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 23:00 МСК
Лючия Бронцетти
76
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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