Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг US Open, разгромив Бронцетти
Поделиться
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг US Open. Во втором раунде она не испытала проблем с итальянкой Лючией Бронцетти (76-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:1.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 23:00 МСК
76
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
- 29 августа 2024
-
00:29
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:02
- 28 августа 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:10
-
23:09
-
23:02
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:47
-
21:17
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:38
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:19