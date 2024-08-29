Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг US Open, разгромив Бронцетти

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг US Open. Во втором раунде она не испытала проблем с итальянкой Лючией Бронцетти (76-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.