Арина Соболенко сделала милое фото с юной болельщицей, повторившей образ теннисистки

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сфотографировалась с юной болельщицей на US Open после матча второго круга, в котором обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1).
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Девочка пришла на матч в платье, в котором играла Соболенко, и даже нарисовала на руке татуировку, которая есть у теннисистки, в виде тигра. У неё в руках также была игрушка тигра.
Фото: Кадр из трансляции
«Это то, что заставляет меня двигаться дальше. Видеть, как молодое поколение вдохновляется мной… Это вдохновляет и меня саму. Большое спасибо. Ты такая милая. Надеюсь, что тоже скоро достигнешь высого уровня», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
В третьем круге Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 29) — Ива Йович (США, WC). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
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