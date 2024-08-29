Роддик — о Медведеве: неизменно один из самых умных и вдумчивых голосов в теннисе

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых умных игроков в туре. Роддик отреагировал на комментарий Медведева по поводу допингового скандала лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Мед — неизменно один из самых умных, самых вдумчивых голосов в теннисе. Анализирует факты, сценарии, прежде чем сделать какой-либо вывод. Не заинтересован в прогнозах… попадает в точку, когда дело касается того, что вызывает много эмоций в теннисе, при этом оставаясь привязанным к фактам», — написал Роддик на своей странице в Х.

На US Open — 2024 Даниил Медведев уже вышел во второй круг, где сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Матч пройдёт в среду, 29 августа.