«Не пинайте человека, когда он лежит». Карен Хачанов эмоционально высказался о поражении

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в первом круге US Open — 2024. Напомним, россиянин проиграл британцу Даниэлю Эвансу в матче, который стал рекордным по продолжительности в истории турнира.
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«Проснулся с ощущением, что меня избили битой. Старался этого не показывать, но через 5,5 часов в пятом сете у меня начались судороги по всему телу. Я не пытаюсь сказать, что проиграл из-за этого. Нет. Это не оправдание. У меня с соперником были одинаковые условия, и в конце матча это была ментальная борьба.
Я чрезвычайно опустошен и разочарован тем, что в итоге мне не удалось одержать победу. Но хочу подчеркнуть, что после таких матчей и болезненных поражений психологически справиться крайне сложно. Профессиональный спорт часто ассоциируется с психологической силой, но мало кто скажет вам о выгорании, самокритике и чувстве отчаяния.
Пожалуйста, прошу вас быть уважительнее. Не пинайте человека, когда он лежит. Хоть я и упал, но точно не в нокауте! Я уверен, что смогу преодолеть это, работать дальше и вернуться на корт лучше, чем раньше. Буду благодарен за всю поддержку, которую получу. Давайте будем добры друг к другу. Меньше ненависти и больше любви, и мир станет лучше", — написал Хачанов на своей странице в соцсетях.
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