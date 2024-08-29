Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 и вышел в третий круг US Open

Российский теннисисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут. За это время Рублёв сделал 26 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 23. На счету Риндеркнеша 18 эйсов при семи двойных ошибках и пять брейков при 24 брейк-пойнтах.

В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.