Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 и вышел в третий круг US Open
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Российский теннисисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
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56
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут. За это время Рублёв сделал 26 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 23. На счету Риндеркнеша 18 эйсов при семи двойных ошибках и пять брейков при 24 брейк-пойнтах.
В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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