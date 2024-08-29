Камилла Рахимова в паре с Александрой Саснович вышли во второй круг US Open

Россиянка Камилла Рахимова и белорусская теннисистка Александра Саснович вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого круга они одолели дуэт с участием армянской теннисистки Элины Аванесян и польской спортсменки Катаржины Питер со счётом 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Рахимова и Саснович выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнтов из 10. На счету Аванесян и Питер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Рахимова и Саснович сыграют с победителем встречи между американским дуэтом Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс и парой с участием чешской теннисистки Мари Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо, посеянные на турнире под 11-м номером.
Главные трофеи российского тенниса:
- 29 августа 2024
-
02:05
-
01:58
-
01:43
-
01:34
-
01:33
-
01:04
-
00:48
-
00:29
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:02
- 28 августа 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:10
-
23:09
-
23:02
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:47
-
21:17
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:38
-
20:27
-
20:21
-
20:20