Камилла Рахимова в паре с Александрой Саснович вышли во второй круг US Open

Россиянка Камилла Рахимова и белорусская теннисистка Александра Саснович вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого круга они одолели дуэт с участием армянской теннисистки Элины Аванесян и польской спортсменки Катаржины Питер со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Рахимова и Саснович выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнтов из 10. На счету Аванесян и Питер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Рахимова и Саснович сыграют с победителем встречи между американским дуэтом Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс и парой с участием чешской теннисистки Мари Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо, посеянные на турнире под 11-м номером.

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