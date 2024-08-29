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Рахимова/Саснович – Аванесян/Питер, результат матча 29 августа 2024, счёт 2:0, 1-й круг парного турнира US Open

Камилла Рахимова в паре с Александрой Саснович вышли во второй круг US Open
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Россиянка Камилла Рахимова и белорусская теннисистка Александра Саснович вышли во второй круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче первого круга они одолели дуэт с участием армянской теннисистки Элины Аванесян и польской спортсменки Катаржины Питер со счётом 6:2, 6:4.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 00:05 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
К. Рахимова А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Катаржина Питер
Польша
Катаржина Питер
Э. Аванесян К. Питер

Матч продолжался 2 часа 9 минут. В рамках встречи Рахимова и Саснович выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнтов из 10. На счету Аванесян и Питер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open — 2024 в парном разряде стартовал сегодня, 28 августа. Во втором круге Рахимова и Саснович сыграют с победителем встречи между американским дуэтом Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс и парой с участием чешской теннисистки Мари Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо, посеянные на турнире под 11-м номером.

Календарь US Open (пары, ж)
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