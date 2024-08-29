Александрова вышла в третий круг US Open, где сыграет с Соболенко

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла американку Иву Йович со счётом 4:6, 6:4, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Александрова выполнила девять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Йович одна подача навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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