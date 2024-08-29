Эмоции Андрея Рублёва после волевой победы в матче US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. За выход в третий круг он одержал волевую победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешом со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Рублёв проигрывал со счётом 0-2 по сетам.

В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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