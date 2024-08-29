Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмоции Андрея Рублёва после волевой победы в матче US Open

Эмоции Андрея Рублёва после волевой победы в матче US Open
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. За выход в третий круг он одержал волевую победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешом со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 1 2 2
             
Артур Риндеркнеш
56
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Рублёв проигрывал со счётом 0-2 по сетам.

В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Ух какой камбэчище от Рублёва! Андрей отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 3-й круг US Open
Ух какой камбэчище от Рублёва! Андрей отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 3-й круг US Open
Календарь матчей US Open
Сетка US Open

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android