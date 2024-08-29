В игре Рублёва установлен новый рекорд по количеству пятисетовых матчей на ТБШ

Российский теннисисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|6
|6
|
|7
|1
|2
|2
Таким образом, встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).
В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
Потапова завязала хвостик Рублеву на тренировке в Вашингтоне:
- 29 августа 2024
-
02:05
-
01:58
-
01:43
-
01:34
-
01:33
-
01:04
-
00:48
-
00:29
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:02
- 28 августа 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:10
-
23:09
-
23:02
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:47
-
21:17
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:38
-
20:27
-
20:21
-
20:20