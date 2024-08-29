В игре Рублёва установлен новый рекорд по количеству пятисетовых матчей на ТБШ

Российский теннисисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США. Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Таким образом, встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

В третьем круге US Open-2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Потапова завязала хвостик Рублеву на тренировке в Вашингтоне: