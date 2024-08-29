Янник Синнер – о допинговом скандале: я узнал, кто мой друг, а кто нет

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие выводы сделал после допингового скандала с его участием.

«Я бы никогда не сделал ничего плохого, но чем ближе становился приговор, тем меньше удовольствия я получал на коре. Те, кто меня знал, видели другого Янника, у которого было меньше веселья и меньше желания. Спасибо тем, кто был рядом со мной, потому что они всегда относились ко мне нормально.

Я узнал, кто мой друг, а кто нет, я это сразу увидел. Я понял, насколько важен спорт, но также и жизнь за пределами тенниса, что есть много худших вещей, чем то, через что мне пришлось пройти», — приводит слова Синнера Il Fatto Quotidiano.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Допинг-скандалы в теннисе