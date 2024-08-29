Арина Соболенко отреагировала на встречу с юной фанаткой, повторившей её образ

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о фотографии с юной болельщицей на US Open после матча второго круга, в котором обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). Напомним, девочка пришла на матч в платье, в котором играла Соболенко, и даже нарисовала на руке татуировку, которая есть у теннисистки, в виде тигра. У неё в руках также была игрушка тигра.
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«Я посмотрела вверх и увидела на большом экране маленькую себя. Это был действительно милый момент. Я просто посмотрела вверх и увидела на большом экране маленькую себя. Это было так мило (смеётся). Это такая мотивация продолжать вдохновлять молодое поколение. Это главная цель. Впервые вижу кого-то, одетого так же, как я, с маленькой татуировкой и маленьким тигром. Как это мило (смеётся)», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.
В третьем круге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (29). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке:
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