Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко отреагировала на встречу с юной фанаткой, повторившей её образ

Арина Соболенко отреагировала на встречу с юной фанаткой, повторившей её образ
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о фотографии с юной болельщицей на US Open после матча второго круга, в котором обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). Напомним, девочка пришла на матч в платье, в котором играла Соболенко, и даже нарисовала на руке татуировку, которая есть у теннисистки, в виде тигра. У неё в руках также была игрушка тигра.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 23:00 МСК
Лючия Бронцетти
76
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Я посмотрела вверх и увидела на большом экране маленькую себя. Это был действительно милый момент. Я просто посмотрела вверх и увидела на большом экране маленькую себя. Это было так мило (смеётся). Это такая мотивация продолжать вдохновлять молодое поколение. Это главная цель. Впервые вижу кого-то, одетого так же, как я, с маленькой татуировкой и маленьким тигром. Как это мило (смеётся)», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (29). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

Календарь турнира US Open (ж)
Сетка турнира US Open (ж)
Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко сделала милое фото с юной болельщицей, повторившей образ теннисистки

Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android