Стирнс — Касаткина: россиянка крупно проиграла первый сет в матче US Open
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В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч второго круга, в котором россиянка Дарья Касаткина встречается с американкой Питон Стирнс.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 02:45 МСК
47
Питон Стирнс
П. Стирнс
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|5
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина крупно проиграла первый сет со счётом 1:6.
На данный момент счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Стирнс – 3-1 в пользу россиянки.
Напомним, в матче первого круга Касаткина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:2.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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