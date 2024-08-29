Стирнс — Касаткина: россиянка крупно проиграла первый сет в матче US Open

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч второго круга, в котором россиянка Дарья Касаткина встречается с американкой Питон Стирнс.

Касаткина крупно проиграла первый сет со счётом 1:6.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Стирнс – 3-1 в пользу россиянки.

Напомним, в матче первого круга Касаткина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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