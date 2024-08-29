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Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг турнира US Open, выиграв сет с «баранкой»

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила одну подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге Гауфф встретится с победительницей встречи между двумя украинками Элиной Свитолиной (28) и Ангелиной Калининой (55).

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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