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Татьяна Мария – Кори Гауфф, результат матча 29 августа 2024, счёт 0:2, 2-й круг турнира US Open

Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг турнира US Open, выиграв сет с «баранкой»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 02:15 МСК
Татьяна Мария
99
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила одну подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге Гауфф встретится с победительницей встречи между двумя украинками Элиной Свитолиной (28) и Ангелиной Калининой (55).

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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