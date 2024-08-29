Виктория Азаренко вышла в третий круг US Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла француженку Клару Бюрель со счётом 6:1, 6:4.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 02:05 МСК
20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
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|6
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56
Клара Бюрель
К. Бюрель
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Азаренко выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Бюрель пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге Азаренко сыграет с китаянкой Ван Яфань.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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