Виктория Азаренко вышла в третий круг US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла француженку Клару Бюрель со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Азаренко выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Бюрель пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Азаренко сыграет с китаянкой Ван Яфань.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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