Свитолина уверенно обыграла Калинину и вышла в третий круг US Open, где сыграет с Гауфф

28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она уверенно одолела 55-й номер мирового рейтинга WTA соотечественницу Ангелину Калинину — 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Свитолина не выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Калининой один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге Свитолина сыграет третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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