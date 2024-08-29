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Элина Свитолина – Ангелина Калинина, результат матча 29 августа 2024, счёт 2:0, 2-й круг турнира US Open

Свитолина уверенно обыграла Калинину и вышла в третий круг US Open, где сыграет с Гауфф
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она уверенно одолела 55-й номер мирового рейтинга WTA соотечественницу Ангелину Калинину — 6:1, 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 02:35 МСК
Элина Свитолина
28
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Свитолина не выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Калининой один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге Свитолина сыграет третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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