Дарья Касаткина завершила участие на US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она проиграла американце Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Касаткина выполнила семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Стирнс шесть подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Стирнс сыграет с хорваткой Донной Векич.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Самые долгие теннисные матчи