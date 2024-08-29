Дарья Касаткина завершила участие на US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она проиграла американце Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).
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Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Касаткина выполнила семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Стирнс шесть подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Стирнс сыграет с хорваткой Донной Векич.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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