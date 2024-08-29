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Кори Гауфф уступает только Марии Шараповой по победам в матчах ТБШ до наступления 21 года

Кори Гауфф уступает только Марии Шараповой по победам в матчах ТБШ до наступления 21 года
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0. Таким образом, американка одержала 59 победу в матчах турнира «Большого шлема», став второй теннисисткой по этому показателю до наступления 21 года.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 02:15 МСК
Татьяна Мария
99
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Как сообщает Opta Sport, по показателю побед до 21 года среди женщин на ТБШ Гауфф превзошла Ким Клейстерс (58). Лидирует в этом рейтинге россиянка Мария Шарапова, на счету которой 81 победа. Отметим, что данные рассчитаны с 2000 года.

В следующем круге Гауфф встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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