Кори Гауфф уступает только Марии Шараповой по победам в матчах ТБШ до наступления 21 года

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0. Таким образом, американка одержала 59 победу в матчах турнира «Большого шлема», став второй теннисисткой по этому показателю до наступления 21 года.
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Как сообщает Opta Sport, по показателю побед до 21 года среди женщин на ТБШ Гауфф превзошла Ким Клейстерс (58). Лидирует в этом рейтинге россиянка Мария Шарапова, на счету которой 81 победа. Отметим, что данные рассчитаны с 2000 года.
В следующем круге Гауфф встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.
Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
Гауфф выразила недовольство жильём на ОИ:
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