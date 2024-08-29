Кори Гауфф уступает только Марии Шараповой по победам в матчах ТБШ до наступления 21 года

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0. Таким образом, американка одержала 59 победу в матчах турнира «Большого шлема», став второй теннисисткой по этому показателю до наступления 21 года.

Как сообщает Opta Sport, по показателю побед до 21 года среди женщин на ТБШ Гауфф превзошла Ким Клейстерс (58). Лидирует в этом рейтинге россиянка Мария Шарапова, на счету которой 81 победа. Отметим, что данные рассчитаны с 2000 года.

В следующем круге Гауфф встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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