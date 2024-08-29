US Open — 2024, женщины: результаты 3-го игрового дня, сетка соревнований

На Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл второй игровой день у женщин завершился третий игровой день. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей игрового дня. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния); — 4:6, 5:7

Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания); — 3:6, 5:7

Моюка Учижима (Япония) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 0:6.

Айла Томлянович (Австралия) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 3:6, 2:6

Мэдисон Кис (США) – Майа Джойнт (Австралия) – 6:4, 6:0уинь

Диан Парри (Франция) – Ван Яфань (Китай) – 0:6, 4:6

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Марта Костюк (Украина) – 6:7, 1:6.

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эрика Андреева (Россия); — 6:7, 6:1, 6:2

Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США); — 4:6, 6:4, 7:5

Лючия Бронцетти (Италия) — Арина Соболенко (Беларусь); — 3:6, 3:6

Эмма Наварро (США) — Аранча Рус (Нидерланды); — 6:1, 6:1

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия); — 6:1, 7:6

Виктория Азаренко (Беларусь) – Калара Бюрель (Франция) – 6:1 6:4.

Татьяна Мария (Германия) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 0:6.

Элина Свитолина (Украина) — Ангелина Калинина (Украина). – 6:1, 6:2.