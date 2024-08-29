Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас – о допинговом деле Синнера: больше не о чем говорить

Алькарас – о допинговом деле Синнера: больше не о чем говорить
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о допинговом скандале вокруг итальянца Янника Синнера.

«Это очень деликатная и серьёзная тема. Я думаю, что за всем этим стоит что-то, о чём многие люди наверняка не знают. Даже я, я не знаю, так что очень сложно говорить на эту тему. В конце концов, он дал положительный результат, но будет какая-то причина, по которой ему разрешили продолжать играть, о которой мы не знаем. Я также не могу больше говорить на эту тему. В конце концов, он вышел невиновным, его признали невиновным, так что у нас есть Янник на турнире, и я думаю, что больше не о чем говорить, мне больше нечего сказать на эту тему», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Материалы по теме
«Он нарушил правила». Медведев прервал молчание по допинг-скандалу с Синнером
«Он нарушил правила». Медведев прервал молчание по допинг-скандалу с Синнером

Допинг-скандалы в теннисе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android