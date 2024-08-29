Алькарас – о допинговом деле Синнера: больше не о чем говорить

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о допинговом скандале вокруг итальянца Янника Синнера.

«Это очень деликатная и серьёзная тема. Я думаю, что за всем этим стоит что-то, о чём многие люди наверняка не знают. Даже я, я не знаю, так что очень сложно говорить на эту тему. В конце концов, он дал положительный результат, но будет какая-то причина, по которой ему разрешили продолжать играть, о которой мы не знаем. Я также не могу больше говорить на эту тему. В конце концов, он вышел невиновным, его признали невиновным, так что у нас есть Янник на турнире, и я думаю, что больше не о чем говорить, мне больше нечего сказать на эту тему», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Допинг-скандалы в теннисе