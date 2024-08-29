Тейлор Фритц обыграл Маттео Берреттини и вышел в третий круг US Open — 2024

В ночь с 28 на 29 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и 44-м в рейтинге ATP Маттео Берреттини из Италии. Победу в трёх партиях одержал Фритц — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Американский теннисист шесть раза подал навылет, один раз допустил двойную ошибку и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Берреттини выполнил девять эйсов при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет со 108-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Комесаньей, который в матче второго круга переиграл 17-го номера мирового рейтинга Уго Умбера из Франции — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.