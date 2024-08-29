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Маттео Берреттини — Тейлор Фритц, результат матча 29 августа 2024, счет 0:3 (3:6, 6:7, 1:6), 2-й круг US Open — 2024

Тейлор Фритц обыграл Маттео Берреттини и вышел в третий круг US Open — 2024
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В ночь с 28 на 29 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и 44-м в рейтинге ATP Маттео Берреттини из Италии. Победу в трёх партиях одержал Фритц — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 04:00 МСК
Маттео Берреттини
44
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 1 1
6 		7 7 6
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Американский теннисист шесть раза подал навылет, один раз допустил двойную ошибку и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Берреттини выполнил девять эйсов при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет со 108-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Комесаньей, который в матче второго круга переиграл 17-го номера мирового рейтинга Уго Умбера из Франции — 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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