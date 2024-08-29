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US Open — 2024, мужчины: результаты 3-го игрового дня, 28-29 августа, сетка соревнований

US Open — 2024, мужчины: результаты 3-го игрового дня, сетка соревнований
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27 августа и в ночь с 27 на 28 августа на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты третьего игрового дня 28-29 августа мск на US Open — 2024 у мужчин:

  • Митчелл Крюгер (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6, 6:0, 4:6, 4:6, 5:7.
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 3:6, 6:4, 4:6, 6:1, 3:6.
  • Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария) — 1:6, 1:6, 6:7.
  • Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 1:6, 0:2 (отказ Баэса).
  • Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:7, 1:6.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.
  • Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 1:6, 0:1 (отказ Шевченко).
  • Уго Умбер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 7:5, 4:6, 4:6, 4:6.
  • Алексей Попырин (Австралия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:2, 6:4, 6:0.
  • Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:3, 6:4, 6:4.
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:2, 5:7.
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:2, 2:6, 7:6.
  • Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия) — 4:6, 4:6, 0:2 (отказ Джере).
  • Маттео Берреттини (Италия) — Тейлор Фритц (США) — 3:6, 6:7, 1:6.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open — 2024
Календарь матчей US Open — 2024
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