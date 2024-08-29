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Каспер Рууд – Гаэль Монфис, результат матча 29 августа 2024, счёт 3:1, 2-й круг турнира US Open

Каспер Рууд победил Гаэля Монфиса и вышел в третий круг турнира US Open
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга он обыграл 45-ю ракетку мира, 37-летнего француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 01:40 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 7 7
4 		2 6 6 3
             
Гаэль Монфис
45
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Матч продолжался 4 часа 43 минуты (с учётом остановки). За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Монфиса 14 эйсов, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Каспер Рууд сразится с китайцем Цзюнчэн Шаном (72-й в мировом рейтинге ATP). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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