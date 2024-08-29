Каспер Рууд победил Гаэля Монфиса и вышел в третий круг турнира US Open
Поделиться
Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга он обыграл 45-ю ракетку мира, 37-летнего француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 01:40 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|7 7
|
|2
|6
|6 3
45
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 4 часа 43 минуты (с учётом остановки). За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Монфиса 14 эйсов, 13 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Каспер Рууд сразится с китайцем Цзюнчэн Шаном (72-й в мировом рейтинге ATP). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 29 августа 2024
-
06:54
-
06:32
-
06:26
-
06:09
-
04:57
-
04:29
-
04:16
-
04:06
-
03:54
-
03:37
-
03:37
-
03:10
-
02:55
-
02:45
-
02:05
-
01:58
-
01:43
-
01:34
-
01:33
-
01:04
-
00:48
-
00:29
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:02
- 28 августа 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:10
-
23:09