Новак Джокович на отказе Ласло Джере вышел в третий круг US Open — 2024

37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt).

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. В рамках поединка Джокович выполнил две подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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