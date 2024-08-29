Янчук прокомментировал невероятное поражение Хачанова в рекордном матче на US Open — 2024

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении 22-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в первом круге US Open — 2024 от 184-го в рейтинге ATP британца Даниэля Эванса — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Матч Хачанова и Эванса установил рекорд, став самым продолжительным в истории US Open — 5 часов 34 минуты.

«Жаль, что Хачанов проиграл. Но он проиграл непростой матч. Во-первых, эта игра уже войдёт в историю как самый длинный матч, который игрался на US Open. Это не утешение, это так — приятный всё-таки факт, что борьба была очень упорная.

С другой стороны, соперник формально во второй сотне рейтинга. Однако на самом деле — второй по авторитету и по заслугам, и по силе игры в Англии. На данный момент Даниэль в блестящей форме. Эванс — ветеран английского тенниса. Я бы его поставил сразу после Маррея. Энди покорялись и Уимблдон, и Олимпийские игры.

Пускай Эванс ничего такого знаменитого не выиграл, он давно оформляет хорошие победы, в том числе и на профессиональных турнирах. То, что он находится на 184-й позиции, не отражает его силу игры и тем более текущую форму. На данный момент, так скажем, я бы его поставил как минимум в полтинник. Он этого заслуживает.

Он проявил себя и как хороший игрок, и как великолепный борец. Несмотря на его уже, так скажем, «преклонные» в спортивном отношении годы, он показал удивительную игру!

Матч проходил с переменным успехом. Они напрягали друг друга. Но вот когда уже был пятый сет, а счёт – 4:3, вёл всё-таки Карен. Но россиянин не сумел взять самый важный гейм на своей подаче, чтобы счёт стал 5:3 и до победы рукой было подать. Было всё не так далеко, но он не сумел взять. Этот гейм надломил его физически и психологически.

В целом Карен хорошо сыграл, конечно. Ошибся в двух мячах. Не сумел обработать и направить как надо, и счёт стал 4:4. Но это полбеды…

Следующий гейм на своей подаче берёт соперник — 5:4. Эванс повёл, подаёт Хачанов. У Карена хорошая подача, но вот в такой, решающий момент, нужно обязательно попадать. Нужно каждый мяч взвешивать в уме, куда и как посылать. Но вместо этого Карен всё-таки стал выжидательно разыгрывать, особенно не рискуя и не напрягая соперника. А силы-то у английского ветерана уже кончались.

Из последних сил Эванс всё-таки сумел атаковать. Сумел атаковать несколько раз. И в конце концов он пробил так неудобно, что Хачанов мяч направил в сетку. Удар был очень трудный, далёкий, неудобный, низкий. Ничего не поделаешь.

Я думаю, что Карену не хватило именно опыта, внимания и решимости перехватить инициативу и самому атаковать, самому обострять игру. Хачанов всё-таки моложе, физически крепче, здоровее. Кому, как не ему, рисковать в этот ключевой момент? Но этого не случилось.

Конечно, можно было проиграть, даже атакуя. Но во всяком случае тогда нельзя было бы упрекнуть ни в чём нашего теннисиста. А в итоге всё-таки обидно. Обидно упустить матч, имея преимущество.

Будем считать — «за битого двух небитых дают». Карену нужно сделать правильные выводы из этого поражения. Ну а в нашей памяти остаётся только исторический рекорд в виде самого длительного матча в истории US Open», — сказал Виктор Янчук в эфире спортивного радио «Движение».

В решающей пятой партии матча с Даниэлем Эвансом Карен Хачанов выигрывал со счётом 4:0 и 40:15 в пятом гейме на чужой подаче, но проиграл после этого шесть геймов подряд.