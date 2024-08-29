Арина Соболенко высказалась о дружбе с Паулой Бадосой

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о дружбе с испанской теннисисткой 29-й ракеткой мира Паулой Бадосой.

«Как бы я это описала? Это просто удивительно, знаете, найти кого-то, настолько похожего на тебя, с таким же складом ума, такими же мыслями на разные темы и просто иметь возможность поговорить с кем-то и весело провести время. Просто иметь друга — это действительно здорово. Особенно когда вы соперники на корте, но умеете обходить это. Это весело.

Сейчас я очень рада видеть её снова среди лучших и в отличной форме. Когда ей было тяжело, я пыталась как-то помочь ей, например, поговорить о чём-то. Я просто говорила ей: «Если у тебя есть какие-то вопросы, что бы тебе ни было нужно, просто спрашивай, просто говори. Я здесь, чтобы помочь тебе, что бы тебе ни было нужно».

Считаю, что на данный момент она вернулась на свой высший уровень. Это действительно удивительно, и я очень рада за неё, и она этого заслуживает. Она боец, трудолюбивая девушка, удивительный человек», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

Напомним, ранее в матче второго круга турнира US Open Соболенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). В третьем круге Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (31). Бадоса также вышла в третий круг соревнований в США, где встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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