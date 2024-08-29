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Новак Джокович установил рекорд тенниса всех времён

Новак Джокович установил рекорд тенниса всех времён
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37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt). Таким образом, Джокович одержал свою 90-ю победу на Открытом чемпионате США.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 04:00 МСК
Ласло Джере
109
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		4 0
6 		6 2
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Как сообщает Opta Sport, сербский теннисист стал единственным в мире, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема».

В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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