Новак Джокович установил рекорд тенниса всех времён

37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt). Таким образом, Джокович одержал свою 90-ю победу на Открытом чемпионате США.
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Как сообщает Opta Sport, сербский теннисист стал единственным в мире, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема».
В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Новак Джокович отпраздновал победу на Олимпиаде-2024:
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