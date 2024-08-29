US Open — 2024, мужчины: расписание 4-го игрового дня

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Сегодня, 29 августа, состоится четвёртый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корты в Нью-Йорке также выйдут россияне Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер: