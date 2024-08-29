US Open — 2024, мужчины: расписание 4-го игрового дня
Сегодня, 29 августа, состоится четвёртый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корты в Нью-Йорке также выйдут россияне Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер:
- 18:00. Томаш Махач (Чехия) — Себастьян Корда (США, 16);
- 18:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 7);
- 18:00. Маттео Арнальди (Италия, 30) - Роман Сафиуллин (Россия);
- 19:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Михельсен (США);
- 21:00. Алекс де Минор (Австралия, 10) — Отто Виртанен (Финляндия, Q);
- 00:00. Макс Пёрселл (Австралия) — Томми Пол (США, 14);
- 2:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия, 5);
- 3:30. Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
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