US Open — 2024, женщины: расписание 4-го игрового дня
Сегодня, 29 августа, состоится четвёртый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корты в Нью-Йорке также выйдут россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер:
- 18:00. Анна Бондарь (Венгрия) — Анна Калинская (Россия, 15);
- 18:00. Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия, 18);
- 19:00. Наоми Осака (Япония, WC) — Каролина Мухова (Чехия);
- 19:30. Мари Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 16);
- 19:30. Мирра Андреева (Россия, 21) — Эшлин Крюгер (США);
- 20:00. Каролина Плишкова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 5);
- 20:00. Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Потапова (Россия);
- 21:00. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Эна Сибахара (Япония, Q);
- 21:30. Софья Кенин (США) — Джессика Пегула (США, 6)
- 21:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 25);
- 23:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Джессика Понше (Франция, Q);
- 4:00. Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика).
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