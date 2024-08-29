US Open — 2024, женщины: расписание 4-го игрового дня

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Сегодня, 29 августа, состоится четвёртый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корты в Нью-Йорке также выйдут россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер: