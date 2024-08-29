Марожан — Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (51-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 02:00 мск.
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:00 МСК
51
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляет ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.
Напомним, в первом круге соревнований Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Комментарии
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