Марожан — Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, в ночь с 29 на 30 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (51-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 02:00 мск.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляет ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, в первом круге соревнований Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.