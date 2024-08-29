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Клара Таусон — Диана Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч второго круга US Open

Клара Таусон — Диана Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч второго круга US Open
Диана Шнайдер
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Сегодня, 29 августа, состоится матч второго круга турнира «Большого Шлема» в женском одиночном разряде, где встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 67-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон. Встреча пройдёт на корте №7 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Клара Таусон
67
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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