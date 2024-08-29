Призёр ОИ-2024 Диана Шнайдер — лучшая теннисистка России по итогам 3-го квартала 2024 года
«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2024 года возглавила топ Диана Шнайдер.
Полный рейтинг лучших теннисисток России по итогам 3-го квартала по версии «Чемпионата»:
В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 10 июня по 26 августа 2024 года, то есть за всю травяную серию, небольшую летнюю грунтовую и за летнюю хардовую до старта Открытого чемпионата США.
В расчёт берутся:
- текущий рейтинг теннисистки;
- насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2024 года заняла Анна Калинская, на третьей строчке расположилась Дарья Касаткина.
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