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Призёр ОИ-2024 Диана Шнайдер — лучшая теннисистка России по итогам 3-го квартала 2024 года

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2024 года возглавила топ Диана Шнайдер.

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 10 июня по 26 августа 2024 года, то есть за всю травяную серию, небольшую летнюю грунтовую и за летнюю хардовую до старта Открытого чемпионата США.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2024 года заняла Анна Калинская, на третьей строчке расположилась Дарья Касаткина.