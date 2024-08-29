Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: где смотреть матч второго круга US Open

Сегодня, 29 августа, состоится матч второго круга турнира «Большого Шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде, где встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Встреча пройдёт на корте Новый Грэндстэнд стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся не ранее 19:30 мск.

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.