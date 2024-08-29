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«Мне нечего терять». Соперник Синнера — о предстоящей игре против итальянца

«Мне нечего терять». Соперник Синнера — о предстоящей игре против итальянца
Алекс Михельсен
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20-летний американский теннисист Алекс Михельсен высказался о предстоящем матче второго круга US Open — 2024 против первой ракетки мира из Италии Янника Синнера.

«Моя уверенность в себе находится на самом высоком уровне. Я нахожусь на самом высоком месте в рейтинге за свою карьеру и демонстрирую высокий уровень тенниса на ТБШ в моей стране.

Знание того, что у меня есть возможность изменить ход игры, придаёт мне уверенность перед лицом новой встречи. Мне нечего терять, и мне это нравится. Я собираюсь выйти и играть изо всех сил», — приводит слова Михельсена Punto de Break.

49-я ракетка мира Алекс Михельсен сыграет с Янником Синнером в Нью-Йорке сегодня, 29 августа. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Алекс Михельсен
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