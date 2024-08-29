«Мне нечего терять». Соперник Синнера — о предстоящей игре против итальянца

20-летний американский теннисист Алекс Михельсен высказался о предстоящем матче второго круга US Open — 2024 против первой ракетки мира из Италии Янника Синнера.

«Моя уверенность в себе находится на самом высоком уровне. Я нахожусь на самом высоком месте в рейтинге за свою карьеру и демонстрирую высокий уровень тенниса на ТБШ в моей стране.

Знание того, что у меня есть возможность изменить ход игры, придаёт мне уверенность перед лицом новой встречи. Мне нечего терять, и мне это нравится. Я собираюсь выйти и играть изо всех сил», — приводит слова Михельсена Punto de Break.

49-я ракетка мира Алекс Михельсен сыграет с Янником Синнером в Нью-Йорке сегодня, 29 августа. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.