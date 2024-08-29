Джокович рассказал, как будет готовиться к встрече с Попыриным на US Open — 2024

Cербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о сопернике в третьем раунде US Open — 2024. Третьей ракетке мира предстоит сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным.
«Он отличный игрок, очень сильно вырос. Только что выиграл свой первый «Мастерс» в Канаде. У него всегда была отличная подача и отличный форхенд. Его бэкхенд и движения стали намного лучше. Он гораздо лучше защищается, более последователен и не так часто ошибается, как раньше. Я знаю, чего от него ждать. Мы играли пару раз. Я проведу домашнюю работу, проанализирую эти матчи и пойму, что мне нужно делать», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt).
- 29 августа 2024
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