Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: когда Рублёв не сковывается, может быть одним из лучших в мире

Ольховский: когда Рублёв не сковывается, может быть одним из лучших в мире
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга US Open — 2024.

«Андрей переломил ход встречи за счёт физической готовности, то есть стабильная, плотная и быстрая игра. Не скажу, что у Андрея не получалось в первых двух сетах. Просто он чуть больше рисковал и был чуть скован. Но этим и хорош турнир «Большого шлема», что матчи играют из пяти сетов. У Рублёва есть хорошая игра — мы об этом знаем. Весь вопрос в психологическом состоянии. При свободной игре, когда Андрей не сковывается, он может быть одним из лучшим в мире», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Рублёв одержал победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 1 2 2
             
Артур Риндеркнеш
56
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
Материалы по теме
US Open — 2024, мужчины: расписание 4-го игрового дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android