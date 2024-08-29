Ольховский: когда Рублёв не сковывается, может быть одним из лучших в мире

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга US Open — 2024.

«Андрей переломил ход встречи за счёт физической готовности, то есть стабильная, плотная и быстрая игра. Не скажу, что у Андрея не получалось в первых двух сетах. Просто он чуть больше рисковал и был чуть скован. Но этим и хорош турнир «Большого шлема», что матчи играют из пяти сетов. У Рублёва есть хорошая игра — мы об этом знаем. Весь вопрос в психологическом состоянии. При свободной игре, когда Андрей не сковывается, он может быть одним из лучшим в мире», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Рублёв одержал победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.