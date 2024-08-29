21-летний Бен Шелтон: я стал более умным игроком

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал об изменениях, которые с ним произошли за последний год.

«Я стал более умным игроком. И лучше двигаюсь. Когда я говорю, что стал немного умнее, я имею ввиду, что в этом году мне удаётся подавать не на полную мощность. Чувствую себя лучше, когда подаю с силой около 135 км/ч или около того.

Мои плечи не болят так сильно после матчей, как это было в прошлом году. Это очень важно, потому что во вторую неделю турниров «Большого шлема» у меня уже уставала рука. Думаю, в этом году мой стиль подачи немного отличается от прошлогоднего», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Накануне во втором круге US Open-2024 Бен Шелтон обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 6:4, 6:4.